eBay wijst GameStop koeltjes af: “Geloofwaardig noch aantrekkelijk”

eBay wijst het ongevraagde overnamebod van videogameketen GameStop resoluut van de hand. Het bestuur van de Amerikaanse veilingsite noemt het bod van 55,5 miljard dollar (51,5 miljard euro) “noch geloofwaardig, noch aantrekkelijk”.

Opmerkelijk onevenwicht

Het overnamevoorstel was opmerkelijk vanwege de ongelijke verhoudingen tussen beide bedrijven. GameStop, bekend van zijn fysieke gamewinkels, had op het moment van het bod een beurswaarde van bijna 12 miljard Amerikaanse dollar (11,1 miljard euro). Dat is bijna vier keer minder dan de waarde van eBay, dat wereldwijd actief is in online veilingen en e-commerce.

Bestuursvoorzitter Paul Pressler van eBay liet in een brief aan GameStop weten dat het bod uitgebreid is bestudeerd. “Wij zijn tot de conclusie gekomen dat uw voorstel geloofwaardig noch aantrekkelijk is,” schreef Pressler letterlijk.

Financiële zorgen en leiderschapsvragen

eBay uitte meerdere zorgen over het overnameplan. GameStop, dat enkele jaren geleden nog diep in financiële problemen verkeerde, zou de helft van het overnamebedrag moeten ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. Een bank zou garant staan voor een lening van 20 miljard dollar. eBay twijfelt sterk of deze financiering rondkomt en noemt het “zeer onzeker”.

Daarnaast heeft eBay vraagtekens bij de bedrijfsstructuur en het leiderschap van GameStop. De gameketen wordt sinds enkele jaren geleid door de Canadese durfbelegger Ryan Cohen. Cohen ziet synergieën tussen de fysieke winkels van GameStop en de logistieke uitdagingen van eBay, zoals het bezorgen en retourneren van artikelen. eBay deelt die visie niet: Pressler benadrukt in zijn brief dat eBay liever zelfstandig blijft om sneller te kunnen groeien en innoveren.

Een roerige geschiedenis

GameStop kwam in 2021 wereldwijd in het nieuws als “meme-aandeel”, een eigenaardige beurshype: een groep particuliere beleggers, verenigd via het online forum Reddit, dreef de koers van het aandeel GameStop op tot ongekende hoogtes. Dit leidde tot grote verliezen bij verschillende hedgefondsen die op een koersdaling hadden gegokt. Bijna 30.000 Nederlanders deden mee aan de hype, vaak met wisselend succes.

De afwijzing van eBay markeert een nieuw hoofdstuk in de roerige geschiedenis van GameStop. Of het bedrijf met een herzien bod komt, is op dit moment nog onduidelijk. Voorlopig lijkt eBay vastbesloten om zijn eigen koers te varen.