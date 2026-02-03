De Belgische topman van Action Frankrijk gaat ook Benelux leiden

Discounter Action herschikt zijn topstructuur in Frankrijk en de Benelux: de Belg Wouter De Backer, sinds 2018 CEO van Action Frankrijk, komt aan het hoofd van Frankrijk, Nederland, België én Luxemburg te staan. Robin Roy volgt hem op als algemeen directeur in Frankrijk.

Interne opvolging

De Backer leidde de afgelopen acht jaar de sterke expansie van Action in Frankrijk. Het aantal winkels groeide in die periode van 424 naar 914, goed voor meer dan 20.000 medewerkers. Vanuit zijn nieuwe functie als regiodirecteur stuurt hij nu vier kernmarkten aan, waaronder de Nederlandse thuismarkt van Action.

In Frankrijk kiest Action voor interne opvolging: Robin Roy, die sinds 2015 bij de keten werkt, neemt de leiding over de Franse organisatie. Volgens topvrouw Hajir Hajji onderstrepen de benoemingen het belang van lokaal leiderschap.

Roy vervulde eerder functies als regionaal directeur en directeur winkeloperaties in Frankrijk en stond recent aan het hoofd van de Zwitserse activiteiten. Roy keert nu terug om de Franse markt te leiden, die Action als een belangrijke groeimotor beschouwt.