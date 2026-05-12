Foodmaker in Nederland exclusief in de rekken bij Jumbo

Vanaf deze week liggen de kant-en-klaarmaaltijden van Foodmaker exclusief in meer dan 700 winkels van supermarktketen Jumbo in Nederland. Het is de tweede poging in Nederland, dit keer met influencers.

“Logische volgende stap”

“Nederland en vooral Jumbo is een logische volgende stap”, zegt CEO Lieven Vanlommel. “We zien bij onze Belgische, Franse, Duitse en Oostenrijkse retailpartners dat consumenten steeds bewuster kiezen voor verse, gezonde maaltijden die ook écht smaken. Met Jumbo hebben we een partner gevonden die het verhaal begrijpt.”

In 700 Jumbo-winkels komen zes Foodmaker-producten in de rekken. Vijftig winkels krijgen een uitgebreider assortiment van twaalf producten, vooral salades en wraps. De deal met Jumbo volgt kort op een gelijkaardige overeenkomst met de Oostenrijkse supermarktketen Billa. Het bedrijf heeft al langer partnerships met Delhaize in België en Luxemburg, Rewe in Duitsland en de Franse ketens Monoprix en Franprix.

De Europese versnelling komt er niet toevallig nu: vorig jaar kwam investeringsfonds Kharis Capital aan boord met een minderheidsbelang. Het fonds, met al participaties in Quick, Burger King België en O’Tacos, moet helpen bij de internationale uitrol, naast retail ook van de eigen Foodmaker-restaurants.

Tweede poging in Nederland

Voor Foodmaker betekent de samenwerking ook een nieuwe kans op de Nederlandse markt. Enkele jaren geleden werkte het bedrijf samen met Albert Heijn, maar die samenwerking leverde niet het gehoopte resultaat op.

Tijdens de coronapandemie verdwenen de Foodmaker-saladebars uit ongeveer honderd Albert Heijn-winkels. “De verkoop groeide, maar Albert Heijn gaf de voorkeur aan groei met zijn eigen huismerk”, verklaart Vanlommel tegenover De Tijd.

Met topsporters als uithangbord moet de tweede keer de goeie keer zijn: Foodmaker schakelt nu schaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune in als ambassadeurs. Beide topsporters koppelen hun naam aan het merk tijdens de lancering.