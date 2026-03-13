Shein opent kantoor in Barcelona voor Spaanse markt

De Chinese ultrafast-fashionretailer Shein breidt zijn activiteiten in Spanje uit met de opening van een nieuw hub in Barcelona. Het nieuwe kantoor wordt een aanvulling op de bestaande vestiging in Madrid.

Initiatieven voor eigen merken

Vorada Hiransomboon, merkdirecteur van Shein, benadrukt dat de opening van het kantoor in Barcelona de langetermijnverbintenis van het bedrijf aan Spanje en lokale talenten weerspiegelt: “We willen een actieve rol spelen in het Catalaanse en Spaanse bedrijfs- en creatieve ecosysteem.”

Het nieuwe centrum zal dienen als ondersteuningscentrum voor marketing, branding en contentproductie in Spanje en Europa. Momenteel bestaat het team uit acht professionals die gespecialiseerd zijn in lokale trends en consumentenanalyses. Shein heeft plannen om het personeel in de komende jaren uit te breiden.

Vanuit dit nieuwe kantoor zal Shein ook initiatieven ontwikkelen voor de eigen merken van de groep, waaronder Nöista, dat in 2025 werd gelanceerd. Het bedrijf, opgericht in 2008 door Chris Xu en met hoofdkantoor in Singapore, heeft momenteel ongeveer twintig medewerkers in Spanje en werkt samen met meer dan 1.000 actieve verkopers op de Spaanse tak van de marktplaats.