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Geschreven door Pauline Neerman
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Alibaba vecht plek op zwarte lijst van het Pentagon aan

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Algemeen24 juni, 2026

Alibaba stapt naar de rechtbank omdat het bedrijf in de Verenigde Staten op de zwarte lijst van het Pentagon is gezet. Het Chinese e-commerceconcern verwerpt de kwalificatie als “Chinees militair bedrijf” en noemt de beslissing “willekeurig en grillig”.

Alibaba betwist legerlink

Alibaba (het moederbedrijf van AliExpress) diende dinsdag een klacht in tegen het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Chinese bedrijf vraagt zijn naam te schrappen van een lijst die begin juni is geactualiseerd: op die lijst staan 80 ondernemingen, aangevuld met dochterbedrijven, die volgens het Pentagon met het Chinese leger samenwerken.

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