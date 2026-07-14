Doek valt over 2 Brüder: faillissement aangevraagd

Voor de winkels van 2 Brüder in Venlo en Siebengewald is een faillissementsaanvraag ingediend. Eigenaar Bart Rehe van Billie Lucky Group legt de schuld bij het mislukte WHOA-traject, dat het bedrijf moest helpen om de coronaschuld weg te werken.

Schuldenregeling strandt

“Ik heb gisteren bij de rechter het faillissement aangevraagd bij de rechtbank voor onze bedrijven in Siebengewald en Venlo. Ik denk dat het een logisch gevolg is van het niet slagen van het WHOA-traject”, verklaarde Rehe zelf aan Omroep Venlo. Het bedrijf zette dat traject op om van zijn coronaschuld af te raken.

Met 95% van de schuldeisers was er volgens Rehe al een akkoord, waarna het bedrijf de rechter vroeg om ook de laatste schuldeisers in die regeling mee te nemen. Maar dat lukte niet. Rehe hoopt evenwel op een doorstart: “Het is heel negatief nieuws, maar we hopen dat we het snel kunnen omzetten naar iets positiefs en dat het bedrijf verder kan.”

Coronacrisis na grote renovatie

In 2019 voerde de winkel in Venlo nog een ingrijpende renovatie door, waarna nog geen jaar later de corona-lockdowns uitbraken. Uit die periode bleef een coronaschuld van acht miljoen euro over. De winkel trekt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen klanten naar Venlo, onder wie veel Duitsers, maar de schuld bleef op het bedrijf wegen.

De winkel van 2 Brüder in het centrum van Venlo geldt al meer dan zestig jaar als een vaste waarde in de regio. Twee jaar geleden nam de groep ook grenswinkel Backus aan de Grens in Siebengewald over. De rechtbank moet zich nu over de faillissementsaanvraag uitspreken.