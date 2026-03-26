Ambitieuze discounter Action trekt naar de Verenigde Staten

Action wil eind 2027 of begin 2028 de eerste winkels openen in de Verenigde Staten. In Europa zet de discounter dit jaar de stap naar Kroatië en Slovenië, volgend jaar ook naar Bulgarije. Er staan 400 winkelopeningen op de planning.

Na diepgaande marktstudie

Action is van plan om in 2026 minstens 400 winkels toe te voegen en twee nieuwe markten te betreden. Op 11 maart opende de eerste winkel in Kroatië, gevolgd door een tweede winkel acht dagen later. De eerste reacties van klanten zijn zeer positief, met lange rijen voor de winkels, zegt de retailer. Na de zomer opent Action zijn eerste winkel in Slovenië. Volgend jaar wordt Bulgarije de 17de Europese markt voor de discounter.

Maar daar blijft het dus niet bij: de retailer heeft een diepgaande marktstudie naar de Verenigde Staten afgerond, waaruit een duidelijk potentieel voor de Action-formule blijkt. Eind 2027 of begin 2028 wil heg bedrijf zijn eerste winkel in het zuidoosten van de Verenigde Staten openen. De ambitie is om tegen het einde van 2030 al 100 winkels in de Verenigde Staten te hebben. Ter voorbereiding zet Action momenteel een lokale organisatie op, waarin lokale retailexpertise wordt gecombineerd met ervaren Action-leiders.

Vorig jaar groeide de netto-omzet van Action met 16% naar 16 miljard euro, de vergelijkbare groei bedroeg 4,9% en de operationele EBITDA steeg met 14% naar 2,367 miljard euro.