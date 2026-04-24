Staking in distributiecentrum van H&M in Ghlin

In het distributiecentrum van H&M Logistics in het Henegouwse Ghlin, dat zal worden gesloten, hebben de medewerkers vrijdag het werk neergelegd. Ze vragen duidelijkheid over de toekomst van de site.

Geen antwoorden

Op 5 maart kondigde H&M aan dat het zijn Belgische distributiecentrum in Ghlin wil sluiten: de activiteiten zouden worden overgeheveld naar bestaande centra in Spanje en Italië in het kader van een herstructurering van het Europese logistieke netwerk, dat kampt met overcapaciteit. Door de sluiting zijn 440 banen bedreigd.

Sindsdien hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden in het kader van de informatie- en consultatiefase voorzien in de wet-Renault. Maar volgens de vakbonden komen er geen duidelijke antwoorden op hun vragen over de toekomst van de site. Ook vrijdagochtend kwam er geen duidelijk antwoord op twee vakbondsvragen over het voortbestaan van de site. Het personeel besliste daarop om het werk neer te leggen, meldt persagentschap Belga.