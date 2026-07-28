Brusselse winkelpaleizen in de etalage na val vastgoedimperium Hibert

Enkele van de bekendste winkelpanden van Brussel wisselen van eigenaar. Een tiental curatoren werkt aan de verkoop van het Belgische vastgoed van Gérald Hibert, wiens zakenimperium onder de schuldenlast bezweek.

Luxemerken aan de Waterloolaan

Een reeks prestigieuze winkelpanden aan de Louizalaan, Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan in Brussel komt op de markt na het faillissement van de Belgische vastgoedvennootschappen van Gérald Hibert. Curatoren moeten met de verkoop van een vijftigtal gebouwen meer dan 300 miljoen euro aan bankschulden zien af te lossen. Investeerders, banken en curatoren bereiden zich voor op “een uitzonderlijke verkoop die mogelijk verscheidene jaren zal aanslepen”, bericht L’Echo.