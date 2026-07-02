Chanel neemt “oudste hemdenmaker ter wereld” over

Chanel neemt Charvet over, de oudste overhemdenmaker van Frankrijk – en naar eigen zeggen ook ter wereld. De overname volgt op een succesvolle samenwerking tussen Chanel-creatief directeur Matthieu Blazy en Charvet.

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Voor de debuutcollectie van Blazy ontwierpen Chanel en Charvet samen al een katoenen overhemd met lange mouwen, dat in maart voor 3.900 euro in de Parijse winkels verscheen en binnen de kortste keren uitverkocht was. Ook in de recent gepresenteerde resortcollectie in Biarritz was Charvet betrokken.