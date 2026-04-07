China publiceert nieuwe richtlijnen voor e-commerce na Europese druk

Een week na het bezoek van een delegatie van de EU aan Peking, heeft de Chinese overheid nieuwe richtlijnen uitgevaardigd waarbij onlinehandelaars worden opgeroepen om hun aanbod af te stemmen op internationale regelgeving.

Reactie op Europese zorgen

De nieuwe richtlijn, waaraan meerdere overheidsinstanties hebben meegewerkt, is bedoeld om de ontwikkeling van de binnenlandse markt beter af te stemmen op internationale regelgevingsverwachtingen. Dit gebeurt slechts een week nadat een delegatie uit de Europese Unie tijdens een bezoek aan Peking de sterke toename aankaartte van gevaarlijke en namaakgoederen die via grensoverschrijdende platforms de EU binnenkomen. Ook de bezorgdheid over de beperkte toegang van Europese bedrijven tot de Chinese binnenlandse markt stond op de agenda.

De nieuwe Chinese richtlijnen lijken een reactie op deze zorgen te zijn. Ze roepen op tot een evenwicht tussen wereldwijde expansie en strenger binnenlands toezicht, waarbij efficiëntie niet ten koste mag gaan van eerlijkheid, meldt Reuters. Testzones voor grensoverschrijdende e-commerce zouden nieuwe regels en veiligheidsnormen testen. Ook wil China bedrijven aanmoedigen om inkoopcentra in het buitenland op te zetten, de invoer van hoogwaardige goederen te vergroten en een snellere toegang mogelijk te maken voor internationale producten die de Chinese markt betreden.

Vorige maand kwam de Europese Unie overeen haar douanesysteem grondig te herzien. Chinese e-commerceplatforms zouden boetes van miljoenen euro’s kunnen krijgen als blijkt dat ze de verkoop van illegale of onveilige producten aan Europese consumenten faciliteren. Of de nieuwe Chinese richtlijnen de handelsverhoudingen werkelijk zullen veranderen, wordt door experts in twijfel getrokken.