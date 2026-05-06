Kingfisher-topman Thierry Garnier zal Frans Muller opvolgen bij Ahold Delhaize

CEO Frans Muller van Ahold Delhaize gaat in 2027 met pensioen. Zijn opvolger is bekend: Thierry Garnier, nu nog CEO van doe-het-zelf-groep Kingfisher, wordt voorgedragen als CEO en president. Europees topman Claude Sarrailh vertrekt naar Esselunga.

Ervaren retailmanager

Frans Muller leidde Ahold Delhaize sinds 2018 en speelde daarvoor al een bepalende rol bij de fusie tussen Delhaize Group (waar hij CEO was) en Ahold in 2016. Garnier zal hem naar verwachting opvolgen rond de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in april 2027.

De manager met dubbele Franse en Britse nationaliteit is sinds september 2019 CEO van Kingfisher plc, een internationale retailer in de doet-het-zelfbranche. Voordien werkte hij meer dan twintig jaar bij Carrefour, waar hij diverse leidinggevende functies bekleedde, waaronder CEO van Carrefour International, CEO van Carrefour Asia en lid van het uitvoerend management van de groep. Hij is ook niet-uitvoerend bestuurder bij Tesco.

Tegelijk meldt Ahold Delhaize dat Claude Sarrailh, CEO van Ahold Delhaize Europe & Indonesia, het bedrijf verlaat om CEO te worden van de Italiaanse supermarktketen Esselunga. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. De zoektocht naar een opvolger is gestart. De Fransman kwam in 2024 over van bij Metro.