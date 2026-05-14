Groeivertraging bij Action: discounter niet immuun voor crisis

Het lijkt erop dat ook budgetketens als Action de impact ondervinden van de economische onzekerheid sinds de Iranoorlog. De vergelijkbare omzetgroei neemt af, wat wijst op terughoudende consumenten.

Zwakke verkopen in Frankrijk en Duitsland

Action behaalde in het eerste kwartaal van 2026 een netto-omzet van 4 miljard euro, een stijging van 14% vergeleken dezelfde periode vorig jaar. Maar de vergelijkbare omzetgroei – dus bij een gelijk aantal winkels – bedroeg slechts 3,6%, en dat is minder dan de helft dan in dezelfde periode vorig jaar. Waarnemers zien dat zelfs budgetwinkels niet immuun zijn voor de impact van toenemende inflatie, waardoor het gezinsbudget onder druk komt te staan. Vooral in Frankrijk en Duitsland zijn consumenten terughoudend, terwijl de cijfers in Nederland, België en Zuid-Europa volgens een persbericht van eigenaar 3i wel in lijn lagen met de verwachtingen.

Gemiddeld bezochten wekelijks 22,2 miljoen klanten de winkels van Action in het eerste kwartaal, een stijging van 12,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2025. In de eerste drie maanden van 2026 opende Action 33 nieuwe winkels, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen op koers ligt om in 2026 ten minste 400 winkels in Europa toe te voegen. Aan het einde van het kwartaal telde Action 3.335 winkels in 15 Europese markten.

Duizend prijzen verlaagd

Action opende onder grote belangstelling van klanten zijn eerste twee winkels in Kroatië, de 15e markt voor de keten. De opening van de eerste winkel in Sesvete (Zagreb) resulteerde in de op één na hoogste dagomzet ooit voor een Action-winkel en bevestigt het vertrouwen in het potentieel van deze markt. In september betreedt Action zijn 16e markt: Slovenië. De eerste winkel zal naar verwachting openen in Velenje, nabij Ljubljana.

“Tijdens economische onvoorspelbaarheid maken consumenten nog bewustere keuzes in hun uitgaven. De stijgende kosten van boodschappen zijn voor veel huishoudens merkbaar. Tegelijkertijd weten steeds meer klanten Action te vinden voor dagelijkse benodigdheden van goede kwaliteit tegen de laagste prijs”, zegt Hajir Hajji, CEO van Action. “Ons groeiende klantenbestand geeft ons een sterke basis voor de toekomst. We hebben bijna 1.000 prijzen verlaagd en blijven ons richten op prijsverlagingen, zodat de producten die klanten nodig hebben voor iedereen bereikbaar blijven.”