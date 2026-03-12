Non-fooddiscounter Woolworth neemt kaap van 1000 winkels in Europa

De Duitse non-fooddiscounter Woolworth opende vorige week zijn duizendste vestiging in Europa. De retailer plant dit jaar meer dan 200 bijkomende winkels te openen en mikt op termijn zelfs op 5000 locaties.

Hoge ambities

De duizendste Woolworth opende vorig week in Essen. “De 1000ste winkel is voor ons een belangrijke stap en bevestigt de levensvatbaarheid van ons bedrijfsmodel”, aldus directeur Roman Heini van Woolworth in een persbericht. “We blijven consequent groeien, investeren in nieuwe vestigingen en versterken daarmee onze aanwezigheid in de steden.”

De retailer heeft in Duitsland nu ongeveer 850 vestigingen en ziet in het land potentieel voor 1500 winkels. Daarnaast is de keten ook actief in Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Uitbreiding naar andere landen staat op de planning. De ambities liggen hoog: dit jaar opent het bedrijf meer dan 200 winkels, waarvan de helft in Duitsland. Op zijn website noemt het bedrijf meer dan 5000 filialen in heel Europa als doel.

Woolworth verkoopt een gevarieerd gamma kleding, huishoudtextiel, huishoudelijke artikelen, speelgoed, doe-het-zelf gereedschap, decoratie, elektro en drogisterijproducten.