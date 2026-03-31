Nieuwe directeur voor Jumbo België

De Nederlandse ondernemer Anrico Maat, voormalig verkoopdirecteur van Jumbo, volgt Peter Isaac op als directeur België bij de Nederlandse supermarktketen. Isaac blijft als strategisch adviseur verbonden aan Jumbo België.

Nieuw leiderschap

Jumbo herschikt het management in België. Anrico Maat, succesvol ondernemer met twintig winkels in het noorden van Nederland, wordt directeur België. Hij volgt Peter Isaac op, die sinds 2019 directeur was van Jumbo België, en zal zich richten op de verdere groei, de doorvertaling van de aangescherpte strategie en de verbinding met de Nederlandse organisatie, zo zegt de retailer in een persbericht.

“Peter heeft Jumbo België samen met zijn team in korte tijd sterk laten groeien en ons tot de meest gewaardeerde regionale supermarkt in België gemaakt. We gaan nu met Jumbo een volgende fase in en dat vraagt om nieuw leiderschap,” zegt Jesper Højer, CEO van Jumbo. In zijn nieuwe rol als strategisch adviseur gaat Isaac zich richten op de verdere expansie van Jumbo in België, waar de retailer nu 44 winkels heeft, met een omzet die in 2025 is gegroeid naar bijna een half miljard euro.

Meer slagkracht

De nieuwe directeur moet nieuwe ondernemers aantrekken, zo blijkt. “Anrico brengt veel kennis en ervaring mee uit de dagelijkse winkeloperatie en heeft een sterke focus op klantgerichtheid. In combinatie met zijn ervaring als ondernemer is dit ontzettend belangrijk in het aantrekken van nieuwe Jumbo ondernemers in België en in het realiseren van onze groeiambities. Zijn benoeming als directeur België past uitstekend bij de strategische koers van Jumbo die moet bijdragen aan nog meer slagkracht en klantgericht ondernemen.”

De verantwoordelijkheden van Anrico Maat als directeur sales worden per 1 april overgenomen door Boudewijn van den Brand in zijn rol als Chief Operations Officer (COO).