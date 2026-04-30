Retail is in de uitvoeringsfase: vijf trends die NRF 2026: Retail’s Big Show Europe bepalen

(Publireportage) Van agentische AI tot retailmedia: de prioriteiten van de sector zijn duidelijk geworden — en in Parijs gaan leiders hier daadwerkelijk werk van maken.

Nadat NRF 2026: Retail’s Big Show in New York City de agenda voor het jaar had bepaald, klonk één boodschap luid en duidelijk: de detailhandel is een tijdperk van implementatie ingegaan. Het thema van dit jaar, The Next Now, is meer dan een slogan — het is een oproep tot actie. Retailers debatteren niet langer over wat AI en data kunnen doen. Ze schalen het op, en leidinggevenden zien nu al de voordelen. Volgens een onderzoek uit 2026 meldt 48% een sterkere klantbetrokkenheid door middel van conversationele AI, en noemt 37% een meer naadloze omnichannel-ervaring. Retail’s Big Show Europe in Parijs wordt het volgende belangrijke mijlpaal voor de wereldwijde retailgemeenschap.

1. Agentic AI: van tool naar actor

Kunstmatige intelligentie is niet langer een onderscheidende factor — het is een fundamentele infrastructuur. De belangrijkste verschuiving is de opkomst van agentic commerce: AI-systemen die shoppers niet alleen helpen, maar ook namens hen handelen, waarbij ze autonoom beslissingen nemen en transacties afronden. Hoewel de meeste retailers zich nog in de vroege schaalvergrotingsfase bevinden, is de koers uitgezet. Parijs zal het gesprek verder stimuleren om retailers te helpen AI-agenten op grote schaal in te zetten.

2. Voorspellende vraagprognoses

De dagen van achteraf gerichte verkoopanalyses zijn voorbij. Retailers integreren nu realtime klantgedrag, voorraadsignalen en externe marktfactoren in voorspellende modellen die autonome toeleveringsketens aansturen. AI voorspelt niet alleen — het voert ook uit. Beslissingen over aanvulling en toewijzing worden gedelegeerd aan algoritmen, waardoor de toeleveringsketen zoals wij die kennen een nieuwe vorm krijgt.

3. Community, loyaliteit en de influencer-economie

Nu de kosten voor klantenwerving recordhoogtes bereiken, zetten de slimste retailers extra in op klantenbinding. NRF Europe benadrukt hoe merken transacties omzetten in langdurige relaties — via gepersonaliseerde loyaliteitsprogramma’s, door influencers geleide storytelling en servicegerichte ervaringen. Levenslange waarde is de maatstaf die telt, niet het volume.

4. Intellectueel eigendom, licenties en nieuwe verdienmodellen

Toonaangevende merken beperken zich niet langer tot het verkopen van producten. Intellectueel eigendom is een strategische groeimotor geworden — via samenwerkingen, digitale uitbreidingen, ervaringsgerichte formats en platform-ecosystemen. Abonnementsmodellen en agentic commerce genereren terugkerende inkomsten, terwijl AI-agenten steeds vaker bemiddelen bij het ontdekken van producten.

5. Retailmedia: de grens met hoge marges

Retailers worden mediabedrijven. Retailmedia — waarbij gebruik wordt gemaakt van first-party shopperdata om gerichte advertenties aan te sturen — is een van de snelst groeiende inkomstenstromen in de sector. Zoeken op de website, gesponsorde vermeldingen, digitale media in de winkel en off-site targeting transformeren retailers in full-funnel marketingplatforms, niet alleen verkooppunten.

Het gesprek gaat verder in Parijs

Deze vijf thema’s bepaalden Retail’s Big Show in New York City. Nu wordt Parijs het volgende podium voor retailleiders uit heel Europa en daarbuiten. Retail’s Big Show Europe brengt de meest vooruitstrevende denkers in de sector samen om van inzicht naar actie te gaan.

