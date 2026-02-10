Target schrapt 500 banen ten voordele van winkelpersoneel

De Amerikaanse retailketen Target schrapt ongeveer 500 banen in distributiecentra en regionale kantoren, terwijl het budget wordt verschoven naar meer uren en training voor winkelmedewerkers. Het is een opmerkelijke koerswijziging onder nieuwe CEO Michael Fiddelke.

Herstel van klanttevredenheid

De laatste jaren kampt Target met klachten over rommelige winkels, lege schappen en lange wachtrijen. Een probleem dat niet alleen de omzet drukt, maar ook het imago van de keten aantast. Vier jaar lang bleef de jaaromzet nagenoeg gelijk, een tegenvaller voor een bedrijf dat gewend was aan groei.