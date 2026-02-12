Verkooppartners stuwen de omzet van Bol

Onlineplatform Bol, onderdeel van Ahold Delhaize, heeft een sterk jaar achter de rug met een stijging van het handelsvolume met 8,4% naar 6,3 miljard euro. Internationale verkooppartners stuwen de groei.

Sterk vierde kwartaal

De netto-omzet van Bol steeg vorig jaar met 8,6% naar 3,4 miljard euro. Dat is dus de verkoop door de webwinkel zelf, zonder de verkopen van externe partners. Het brutoresultaat (EBITDA) steeg met 12,2% naar 207 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarresultaten die Ahold Delhaize woensdag bekendmaakte. De nettowinst van het online platform is niet gepubliceerd. Het bedrijf verhoogde vorig jaar ook de investeringsuitgaven met 23,5% naar 135 miljoen euro.

Bol beleefde een uitzonderlijk sterk vierde kwartaal, zo bleek nog uit de jaarcijfers. Dat is te danken aan de inspanningen die het platform levert voor het aantrekken van internationale verkooppartners: hun omzet verdubbelde in de laatste drie maanden van het jaar.