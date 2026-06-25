Wibra opent nieuwe winkel op Gentse Korenmarkt

Wibra opent op donderdag 2 juli een nieuwe winkel aan de Korenmarkt in Gent. De discounter kiest voor een opvallende locatie in het hart van de stad, vlak voor de start van de Gentse Feesten.

Nieuw winkelconcept

De nieuwe winkel komt aan de Korenmarkt 3C, een van de meest zichtbare winkelplekken in Gent. In de winkel brengt Wibra zijn vertrouwde assortiment voor het huishouden samen. Klanten vinden er onder meer schoonmaak- en wasmiddelen, kook- en bakspullen, woontextiel, kleding, knutselartikelen en seizoensproducten. De keten positioneert zich nadrukkelijk als aanbieder van betaalbare en praktische producten die het huishouden eenvoudiger moeten maken.

De vestiging in Gent krijgt het nieuwste Wibra-concept. Dat moet de winkel overzichtelijker, lichter en praktischer maken. De formule wil klanten snel laten vinden wat ze zoeken, maar tegelijk ruimte bieden om rustig te winkelen. “Met de opening aan de Korenmarkt zetten we Wibra op een van de meest zichtbare locaties van België”, zegt Claudine Nachtergaele, Country Director België & Frankrijk. “Dat we onze deuren bovendien vlak voor de Gentse Feesten kunnen openen, maakt dit voor ons extra bijzonder.”