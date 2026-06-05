Albert Heijn belooft nog meer AI te gebruiken

Albert Heijn gaat meer kunstmatige intelligentie gebruiken, zowel in de de winkels als de digitale klantomgeving. Ook medewerkers op het hoofdkantoor krijgen een “AH GPT”, waarmee zij zelf AI-agenten kunnen bouwen en delen.

Van Instagram-video naar boodschappenlijst

De supermarktketen introduceert nieuwe AI-functies in de Mijn AH App en maakt Allerhande-recepten toegankelijk via ChatGPT. Klanten kunnen receptvideo’s van Instagram rechtstreeks delen met de Mijn AH App. AI herkent vervolgens het recept, slaat het op en maakt automatisch een boodschappenlijst. Vanaf deze zomer werkt deze functie ook met TikTok-video’s.