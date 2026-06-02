[Analyse] Frans senaatsrapport bezorgt fabrikanten munitie tegen internationale retailallianties

Terwijl Franse foodretailers verontwaardigd reageren op een rapport van de Franse senaat over de inkooprelaties tussen leveranciers en supermarktketens, grijpen fabrikanten de conclusies aan om bij de EU dringende maatregelen te vragen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Machtsmisbruik

Een rapport van de Franse senaat, gebaseerd op hoorzittingen, inspecties en getuigenissen van 189 betrokkenen en experts, formuleerde eerder deze maand 24 voorstellen om de commerciële relaties in de grootdistributie eerlijker en transparanter te laten verlopen. Volgens het 402 pagina’s tellende rapport misbruiken supermarktketens hun te grote onderhandelingsmacht en omzeilen ze de Franse wetgeving over commerciële akkoorden via internationale inkoopgroeperingen.