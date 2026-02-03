Belg gaat AB InBev Frankrijk leiden

Stefaan Deroost, directeur retail bij AB InBev in België, maakt per direct de overstap naar Frankrijk, waar hij de rol van algemeen directeur zal opnemen. Pieter Laurens volgt hem op als retail directeur voor België.

Sterke marktprestaties

Stefaan Deroost is al meer dan elf jaar actief binnen AB InBev en speelde een sleutelrol in de uitbouw van de commerciële strategie in België, Frankijk en Luxemburg. Hij was al commercieel directeur in Frankrijk tussen 2021 en 2023 en was de voorbije twee jaar verantwoordelijk voor de Belgische retailactiviteiten, waarbij hij sterke marktprestaties realiseerde en de samenwerkingen met de supermarkten verder versterkte, aldus het persbericht. In Frankrijk volgt hij zijn landgenoot Pieter Anciaux op.

In België zal Pieter Laurens vanaf 1 februari Stefaan Deroost opvolgen als directeur retail. Laurens startte zijn carrière bij AB InBev in 2015 als commercial management trainee en bouwde sindsdien uitgebreide ervaring op binnen de Belgische organisatie, met functies in onder andere trade marketing en sales.