Belgische retailers bepleiten tabaksverbod voor jongeren

Naar het voorbeeld van het recent ingevoerde verbod op de verkoop van rookwaren aan jongeren in het VK, pleiten in België ook retailfederatie Comeos en zelfstandigenorganisatie Unizo voor een algemeen verbod.

Uitdovend beleid

Wie geboren is op of na 1 januari 2009, zou nooit rookwaren mogen kopen. Dat verrassende voorstel komt van de Belgische handelsfederatie Comeos, nadat onlangs het Verenigd Koninkrijk een gelijkaardig verbod invoerde. De maatregel moet ertoe leiden dat tabak en vapes op termijn volledig uit de samenleving verdwijnen.

Aanleiding voor het nieuwe voorstel is een uitspraak van het Grondwettelijk Hof: de huidige regelgeving die in België de verkoop van tabakswaren verbiedt in supermarkten met een omvang van minstens 400 m², is discriminerend. De regering moet met een nieuwe wetgeving komen tegen het einde van het jaar. Minister van Volksgezondheid en vicepremier Frank Vandenbroucke stuurt nu aan op een volledig verbod voor alle voedingswinkels, ongeacht hun oppervlakte.

Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten, steunt het voorstel van Comeos, maar wil dat de regering de winkels zelf laat kiezen tussen ofwel tabak verkopen, ofwel voeding. De zelfstandigenorganisatie had eerder een procedure ingespannen tegen het oorspronkelijke verbod bij het Grondwettelijk Hof op basis van het gelijkheidsbeginsel. Voor voedingswinkels kleiner dan 400 m² pleit de organisatie voor een uitdovend beleid met uitstel tot 2028.