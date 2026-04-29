Champagnehuis Pommery vraagt uitstel van betaling

Het Belgisch-Franse champagnehuis Maison Pommery & Associés bezwijkt onder acute liquiditeitsproblemen. De groep kan een schuldaflossing van 50 miljoen euro niet tijdig voldoen en vraagt schuldeisers om uitstel.

Nog geen nieuwe lening

Volgens de champagnemaker moest de aflossing uiterlijk woensdag gebeuren, maar ontbreekt het aan kasmiddelen. Pommery rekende op nieuwe bankfinanciering, maar die blijft uit. In een persbericht stelt de groep dat “in een volatiele en onzekere omgeving deze herfinanciering nog niet afgerond” is. Tegelijk schuift het bedrijf de publicatie van zijn jaarverslag opnieuw door, dit keer tot 4 juni.