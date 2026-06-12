Sterke groei Lidl versterkt Europese leiderspositie Schwarz Gruppe

Economische en geopolitieke onzekerheid hebben maar weinig impact op Schwarz Gruppe, de eigenaar van Lidl en Kaufland: de omzet van de nummer één van de Europese retail steeg afgelopen boekjaar opnieuw met bijna 6%.

Ondanks stabiele onlineomzet

In het gebroken boekjaar 2025/26, dat werd afgesloten op 28 februari, realiseerde Schwarz een omzetgroei met 5,8% naar 185,8 miljard euro. Lidl was goed voor meer dan driekwart van de groepsomzet:140,2 miljard euro, een groei met of 8 miljard euro of 6,1%. Kaufland, de hypermarktdochter die nu zijn online marktplaats uitbreidt naar Nederland en Spanje, groeide met 4,3% naar 36,7 miljard euro. De online-omzet van Lidl en Kaufland bleef stabiel op 1,7 miljard euro.