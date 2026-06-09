Drie winkelopeningen op stapel voor Jumbo in België

Dit jaar opende Jumbo nog maar één winkel in België, maar daarin komt de komende weken en maanden wel verandering: woensdag opent de Nederlandse supermarktketen in Lokeren, ook de openingsdata voor Sint-Pieters-Leeuw en Mortsel zijn bekend.

Twee openingen in juni

Na de eerste winkelopening van het jaar voor Jumbo België, op 13 mei in Ingelmunster, staan er drie bijkomende openingen op de planning. Morgen, 10 juni, opent de retailer zijn 46ste supermarkt aan de Kleine Dam in het centrum van Lokeren. Later deze maand, op 24 juni, opent ook een nieuwe Jumbo op de voormalige Makro-site in Sint-Pieters-Leeuw de deuren. Die datum maakte de retailer al in mei bekend.

Intussen heeft Jumbo ook de openingsdatum voor Mortsel meegedeeld: dat wordt woensdag 26 augustus, blijkt uit de Facebookpagina van de winkel. De nieuwe supermarkt komt aan de Alice Nahonlei in het centrum van de stad, tegenover Aldi. Ook Carrefour Market en Colruyt hebben supermarkten in Mortsel.