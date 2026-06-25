Foodmaker verdubbelt productiecapaciteit met nieuw hoofdkwartier in Westerlo

Foodmaker opent vandaag in Westerlo een nieuw hoofdkwartier dat productie, kantoren en klantenbeleving op één terrein samenbrengt. Tegen het einde van dit jaar wil de producent zijn dagcapaciteit optrekken van 150.000 naar 300.000 maaltijden.

Europese uitrol

Het nieuwe complex groepeert een bakkerij, een Foodmaker Café, kantoorruimte en een keuken van 30.000 vierkante meter, verspreid over twee verdiepingen. Foodmaker vergelijkt die oppervlakte met ongeveer vier voetbalvelden. De uitbreiding volgt op de aankoop van de site naast de bestaande vestiging in Westerlo. Daardoor groeit de bedrijfsgrond van 33.000 naar 55.000 vierkante meter.