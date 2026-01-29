Hoe Ikea België AI-technologie inzet tegen voedselverspilling

In België test Ikea een nieuwe AI-technologie om voedselverspilling in haar restaurants te verminderen. Een slimme scanner registreert wat klanten op hun borden laten liggen, zodat het aanbod kan worden bijgestuurd.

Frietjes vaak weggegooid

Het is een wereldprimeur: in het restaurant van de Ikea-winkel in Anderlecht test de woonwinkelketen een nieuwe technologie tegen voedselverspilling: de Conveyor Scan van Kikleo, een AI-camera boven de afruimband aan de vaatwas die automatisch registreert wat klanten op hun bord laten liggen. De AI-technologie vertaalt die gegevens in overzichtelijke dashboards, zodat het keukenteam precies weet waar voedsel verloren gaat en hoe het aanbod kan worden bijgestuurd.