Met nieuwe identiteit lonkt Belgische wafelketen Chez Albert naar het buitenland

Zopas opende wafelmerk Chez Albert een negende winkel, op een toplocatie in het centrum van Antwerpen. Tegelijk stelt de retailer een nieuwe merkidentiteit voor, die het bedrijf voorbereidt op een volgende, internationale groeifase.

“Droomlocatie”

De negende vestiging van wafelketen Chez Albert bevindt zich aan de Leysstraat, net aan het begin van de Meir, de bekendste en meest bezochte winkelstraat van Antwerpen. Hiermee kiest de retailer, die ook al winkels heeft in onder andere Oostende, Brussel, Leuven en Brugge, opnieuw voor een toplocatie met een grote passage.

“We zijn al aanwezig in het historische hart van Antwerpen op de Melkmarkt, maar met deze opening brengen we Chez Albert naar één van de meest iconische winkelstraten van België,” zegt oprichter Bert Vanaudenaerde. “De Meir trekt dagelijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Voor een merk dat gebouwd is rond een authentieke Belgische lekkernij, is dit een droomlocatie.”

Klaar voor volgende fase

Tegelijk met de opening van de Antwerpse vestiging stelt Chez Albert ook een volledig vernieuwde merkidentiteit voor. De rebranding omvat een nieuwe visuele stijl, een opgefrist winkelconcept en een hedendaagse merkbeleving die aansluit bij de internationale uitstraling die het merk de voorbije jaren heeft opgebouwd.

“Na vijftien jaar vonden we het juiste moment aangebroken om ons merk een frisse update te geven”, zegt Vanaudenaerde. “Met negen vestigingen in België staan we vandaag sterker dan ooit, maar dit is zeker niet het eindpunt. We zien nog opportuniteiten om verder te groeien in België en kijken ook naar mogelijkheden buiten onze landsgrenzen. Met de nieuwe merkidentiteit bouwen we aan een merk dat klaar is voor die volgende fase.”