[In Beeld] Aldi lanceert Belgische verscampagne

Aldi nodigt in een nieuwe campagne klanten uit om de Belgische oorsprong, kwaliteit en promoties van het versassortiment te “checken”. De discounter ziet dat vers de bezoekfrequentie opdrijft en een belangrijk “halo-effect” heeft.

Check de oorwurm

Aldi België lanceert een nieuwe campagne, volledig in het teken van verse producten. Voor het tweede jaar op rij kiest de discounter voor de ‘check check check’-oorwurm: een remake van de discohit (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty van KC and the Sunshine Band, ingezongen door de Belgische zanger Gene Thomas.

De ‘check check check’-campagne spoort klanten aan om zelf de lokale herkomst, kwaliteit en scherpe promo’s van het versassortiment te ontdekken. De discounter heeft de laatste jaren zijn aanbod verse groenten en fruit (AGF), vers vlees en verse vis sterk uitgebreid. Die inspanningen lonen, vertelden inkoopdirecteur Natalie Duthoy en marketingdirecteur Isabel Henderick eerder al aan RetailDetail: “We zitten nu voor groenten en fruit bijna op onze ‘fair share’, het niveau van ons algemeen marktaandeel. Dat was de bedoeling.”

Waarom vers? “Het is de figuurlijke en letterlijke wortel die de klant naar de winkel lokt. De koelkast moet elke week gevuld worden.” Om de verse producten in de kijker te zetten, pakt Aldi nu dus uit met een vernieuwde tv-spot, een uitgebreid social-luik en beelden van verse producten. De 360°-campagne loopt tot 14/06 op tv, digital owned en paid, radio, (D)OOH, sociale media, print, POS, en via eigen kanalen zoals de website en de folder.