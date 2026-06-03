Intermarché zet in op Brussel met nieuw Express-buurtconcept

Intermarché wil na de integratie van de Mestdagh-winkels verder groeien in België en richt de blik nu nadrukkelijk op Brussel. De retailer bereidt de lancering voor van een nieuw buurtwinkelconcept onder de naam Intermarché Express en mikt op een twintigtal vestigingen in de hoofdstad.

Verschillend per wijk

Vanaf september wil de keten starten met de uitrol van het nieuwe formaat, dat zich richt op snelle en dagelijkse aankopen in de buurt. De winkels krijgen een oppervlakte van ongeveer 800 vierkante meter en zullen sterk inzetten op verse producten en kant-en-klare maaltijden. Elke vestiging zal zich ook afstemmen op de specifieke kenmerken van de wijk zelf.