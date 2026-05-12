Geschreven door Stefan Van Rompaey
[Interview] Bomvol vezels: hoe Vondelmolen peperkoek heruitvindt

Food12 mei, 2026

Met een nieuwe productielijn op voor vezelrijke, ready-to-go peperkoekrepen betreedt Vondelmolen het health- en sportsnacksegment. Een traditioneel ontbijtproduct krijgt een drastische verjongingskuur: “Vezels zijn dè grote trend in voeding”.

De nieuwe productielijn, die vorige week werd voorgesteld aan Vlaams minister-president Matthias Diependaele, kadert in een ambitieus investerings- en groeiplan waarbij Vondelmolen de komende 5 jaren 10 miljoen euro investeert. Het familiebedrijf uit Lebbeke, opgericht in 1867 en marktleider in peperkoek, wil een klassiek ontbijtproduct aantrekkelijk maken voor een nieuwe, jongere doelgroep.

