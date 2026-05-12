Rechtbank gaf Lidl toch gelijk in zaak tegen prijsvergelijking Delhaize

De prijsvergelijking die Delhaize in januari publiceerde, was dan toch niet correct, volgens de rechtbank, na een klacht van Lidl. In de praktijk verandert die uitspraak echter weinig: de campagne is immers achter de rug.

Geen correcte vergelijking

Nadat Delhaize begin dit jaar een veelbesproken prijsvergelijking publiceerde, waaruit moest blijken dat de retailer niet duurder is dan zijn concurrenten, trok Lidl naar de rechter in kort geding: volgens de discounter was de campagne misleidend, omdat de methodologie achter de vergelijking ernstige tekortkomingen zou vertonen. “Er worden producten tegenover elkaar geplaatst die niet identiek zijn in kwaliteit, gewicht, verpakking of specificaties, wat tot een vertekend beeld leidt”, argumenteerde de retailer toen.

Die klacht werd toen afgewezen en Delhaize mocht zijn prijscampagne verderzetten. Maar Lidl ging in beroep en kreeg in februari wél gelijk, zo blijkt uit rechtbankdocumenten die persagentschap Belga kon inkijken. De prijsvergelijking tussen een pak spaghetti van Lidl en van Delhaize was volgens de rechter niet correct. Delhaize mocht in afwachting van een beslissing ten gronde op straf van een dwangsom niet langer de twee kassatickets vergelijken. In de praktijk veranderde dat niets, aangezien de campagne van Delhaize toen al voorbij was.