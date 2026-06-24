Kapitaalverhoging spijst caloriearme ketchup en mayonaise van Jasper’s Sauzen

Jasper’s Sauzen wil zich nestelen tussen de gevestigde namen in het Belgische sauzenschap. Het jonge merk haalt 400.000 euro op, sluit een nationaal contract met Delhaize en bereidt verdere expansie in België en daarbuiten voor.

Klaar om op te schalen

Vijf jaar geleden begonnen Jasper Caerels en Guillaume Gauquie te experimenteren met gezondere alternatieven voor klassieke tafelsauzen. Met Jasper’s Sauzen zetten ze in op mayonaise, ketchup en andere koude sauzen, maar minder calorieën. De producten zijn ook veganistisch, gluten- en lactosevrij.