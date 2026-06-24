Lidl moedigt kinderen met ‘Snackpret’ aan te spelen met hun eten

Lidl wil kinderen aan de groente en het fruit krijgen met een nieuwe landelijke campagne in Nederland. Onder de naam Snackpret wil de supermarktketen gezond eten speelser maken, met eenvoudige bouwtekeningen waarmee ouders en kinderen samen eetbare creaties kunnen maken.

2 op 5 eet voldoende groente en fruit

De campagne vertrekt vanuit een hardnekkig probleem: volgens cijfers van Wageningen University & Research eten slechts twee op de vijf kinderen in Nederland voldoende groente en fruit. “Met Snackpret draaien we de oude regel ‘je mag niet spelen met je eten’ juist om. Door wel met groente en fruit te spelen stimuleren we kinderen om op een leuke manier nieuwe smaken te ontdekken”, zegt Kevin Ockeloen, Marketing Engagement Manager Lidl Nederland.

Met Snackpret veranderen appels, druiven, paprika’s, komkommers en andere producten in figuren en objecten. De recepten gebruiken maximaal vijf ingrediënten. Voorbeelden zijn een ‘Schildappel’ van appel en druiven, een ‘Paprikauto’ van snackpaprika en komkommer en een ‘Krappel’. De gedachte achter de campagne: kinderen proeven sneller nieuwe smaken wanneer ze zelf meebouwen aan hun snack.

Van WK-leeuw tot Bonen(stoom)boot

De supermarktketen koppelt Snackpret aan momenten in het jaar die voor kinderen herkenbaar zijn. De campagne start deze zomer met WK-specials, waaronder een ‘WK-leeuw’ van ananas en mandarijn en een eetbare ‘WK-beker’. Later volgt onder meer een ‘Bonen(stoom)boot’ rond Sinterklaas. Kinderen kunnen hun eigen creaties ook delen via een speciale website.

Snackpret past in een bredere gezondheidsaanpak van Lidl. De keten ondersteunt al langer Kok in de Klas, een educatief programma dat basisschoolleerlingen leert koken met verse ingrediënten. Met de nieuwe campagne trekt Lidl die missie nadrukkelijk door naar de thuissituatie.

De landelijke campagne loopt vanaf deze week via buitenreclame, sociale media en de winkelvloer. In alle Lidl-winkels vinden klanten gratis bouwtekeningen en inspiratiekaarten in een speciale display. Daarnaast plaatst Lidl video-instructies op zijn website en YouTube-kanaal.