Mondelez surft op prijsverhogingen en sterke opkomende markten

Mondelez heeft in het eerste kwartaal van 2026 de verwachtingen overtroffen, dankzij prijsverhogingen en de vraag naar snacks die standhoudt. De producent van merken als Oreo en Milka laat zien dat het zijn marges weet te beschermen, ook in een volatiele omgeving.

Prijsverhogingen compenseren volumeverlies

De omzet steeg naar 10,08 miljard Amerikaanse dollar (9,37 miljard euro), vergeleken met 9,31 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De groei kwam vooral uit opkomende markten: in Azië, het Midden-Oosten en Afrika steeg de omzet met 14%, terwijl Latijns-Amerika 12% groei liet zien. Europa noteerde een plus van 9%, maar Noord-Amerika bleef achter met een marginale stijging van 0,5%.

De volumetrend bleef gemengd. In Noord-Amerika daalde het volume met 0,4 procentpunt, al was dat een duidelijke verbetering ten opzichte van de daling met 3,1 procentpunt een jaar eerder. Tegelijkertijd verhoogde Mondelez zijn prijzen nogmaals met 3,5 procentpunt. Vorig kwartaal gingen de prijzen al met 6,6 procentpunt de lucht in.

Marges “onder controle”

Nochtans zijn de cacaoprijzen, die in 2024 uitzonderlijk hoog piekten, inmiddels al met zo’n 70% gezakt. Nu dreigen vooral de spanningen in het Midden-Oosten voor hogere kosten te zorgen, al stelde financieel directeur Luca Zaramella zelf in de beleggerscall dat Mondelez de situatie “wat betreft extra kosten onder controle” heeft. Het bedrijf is “goed gedekt voor olie- en verpakkingskosten” tot in 2027.

De nettowinst kwam dan ook uit op 560 miljoen Amerikaanse dollar (520 miljoen euro), tegenover 402 miljoen dollar (374 miljoen euro) een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,67 dollar (0,62 euro), boven de analistenraming van 0,61 dollar (0,57 euro).

Koopgedrag nog onaangetast

Ondanks de inflatiedruk en geopolitieke onzekerheid ziet Mondelez zelfs (nog) geen veranderingen in het koopgedrag. Wel erkent het management dat de onzekerheid toeneemt. De onderneming handhaafde haar prognose voor 2026: een organische omzetgroei tussen 0 en 2% en een winstgroei per aandeel tussen 0 en 5%.

Mondelez zet nadrukkelijk in op innovatie en merkversterking. Nieuwe productlijnen, zoals suikervrije Oreo-varianten en uitbreidingen binnen chocolade en biscuits, moeten de groei ondersteunen. Tegelijkertijd moderniseert het concern zijn toeleveringsketen in Noord-Amerika, onder meer via automatisering en AI-gestuurde distributiecentra.