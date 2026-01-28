Recordcijfers voor Coopérative U

In een moeilijke context heeft de Franse supermarktgroep Coopérative U een sterke groei gerealiseerd van de omzet en het marktaandeel, mede dankzij overnames. Vooral het buurtwinkelsegment presteert sterk.

Ambitie: 15% marktaandeel

De omzet van Coopérative U steeg vorig jaar met 5,3% naar 28,35 miljard euro (inclusief btw, exclusief brandstof). De retailer heeft naar eigen zeggen 820.000 nieuwe huishoudens aangetrokken, waardoor het klantenbestand is gegroeid naar 13,3 miljoen. Het marktaandeel steeg met 0,6 procentpunt naar 12,7%. Daarmee blijft de groep de nummer vier in Frankrijk, na E.Leclerc, Carrefour en Groupement Mousquetaires (Intermarché/Netto). De doelstelling is een marktaandeel van 15% in 2030.