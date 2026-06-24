Te warm om te werken: Just Eat Takeaway.com laat eigen koeriers thuisblijven

Just Eat Takeaway.com schort de leveringen deze week tijdelijk op omwille van de uitzonderlijke hitte. Althans, voor de koeriers die het bedrijf zelf in dienst heeft, herkenbaar aan de oranje kledij. In België starten de leveringen zondag opnieuw, in Nederland wacht Thuisbezorgd de weersvoorspellingen af.

“Niet meer veilig om rond te rijden”

“Bij temperaturen van 35 graden en meer is het niet meer veilig om rond te rijden”, zegt Siska De Lombaerde, Country Director van Takeway.com Belux. Het besluit volgt op de aankondiging van code oranje voor hitte in België en Nederland. Just Eat Takeaway.com zegt dat het als werkgever niet kan instaan voor veilige werkomstandigheden bij dergelijke temperaturen.

“Het is als werkgever onze verantwoordelijkheid om voor goede werkomstandigheden te zorgen voor onze koeriers. En die kunnen we met deze verzengende hitte niet garanderen. Dus schorten we alle activiteiten op tot de temperaturen weer draaglijk zijn. De koeriers zullen wel uitbetaald worden voor deze dagen”, aldus De Lombaerde.

Wel nog leveringen

Toch kan en zal er nog gewoon geleverd worden: restaurants die zelf bezorgen, kunnen leveringen blijven uitvoeren. De beslissing raakt alleen de eigen bezorgdienst. Ook de website en app blijven operationeel. Consumenten kunnen dus nog altijd maaltijden bestellen bij de restaurants op het platform. Afhalen blijft eveneens mogelijk. Volgens De Lombaerde verschuift het bestelgedrag immers door de hitte: “Er worden nu duidelijk meer frisse gerechten besteld, zoals sushi, poké bowls en slaatjes.”

Vanaf zondag zouden de temperaturen in België opnieuw dalen tot ongeveer 27 graden. Dan wil het bedrijf zijn fietskoeriers weer laten uitrijden. In Nederland wacht Thuisbezorgd het advies van het KNMI af: zodra code oranje er wordt opgeheven, starten de leveringen zo snel mogelijk weer op.