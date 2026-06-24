Zespri brengt kiwi’s van de haven van Zeebrugge naar Vlissingen

Zespri herschikt zijn Europese distributienetwerk en verlaat in 2028 de Belgische haven van Zeebrugge. De kiwileverancier kiest voortaan voor drie centrale hubs in Nederland, Italië en Spanje. De trafiek verschuift daardoor van de haven van Antwerpen-Brugge naar Vlissingen.

Drie hubs als nieuwe ruggengraat

Zeebrugge fungeert al sinds 1984 als belangrijkste Europese toegangspoort voor kiwi’s uit Nieuw-Zeeland, maar die rol loopt binnen twee jaar af. Omdat het huidige contract in 2028 eindigt, besliste Zespri na een grondige doorlichting van zijn Europese netwerk om met een andere opzet verder te gaan.

Het bedrijf zegt dat het met die nieuwe structuur de aanvoer van kwalitatieve Zespri-kiwi’s wil blijven verzekeren, voldoende capaciteit in het netwerk wil vrijmaken en de weerbaarheid wil vergroten om toekomstige vraag op te vangen. Daardoor stopt ook de jarenlange samenwerking met Belgian New Fruit Wharf zodra het contract afloopt in 2028.

Stakingen wegen op beslissing

De nieuwe organisatie steunt op drie centrale draaischijven: in Nederland, Italië en Spanje. Voor de activiteiten die vandaag via Zeebrugge lopen, valt de keuze op Vlissingen. De zoektocht naar alternatieven zou vooral voortvloeien uit terugkerende stakingen in de haven van Zeebrugge en andere sociale acties die de havenlogistiek verstoren.

De beslissing kan echter zwaar doorwegen op de fruitstromen, de werkgelegenheid en de positie van Zeebrugge als fruithaven. Zeebrugge verwerkt en verpakt jaarlijks miljarden kiwi’s voor de Europese markt, goed voor honderden jobs.