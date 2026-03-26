Winst H&M groeit ondanks tegenvallende verkoop

De Zweedse fast-fashionreus H&M Group heeft in het eerste kwartaal van zijn boekjaar 2026 een hogere operationele winst gerealiseerd dan verwacht. Nochtans sluit de groep het kwartaal af met een lichte daling van de omzet.

Verkoop herstelt na zwakke decembermaand

H&M zag de verkoop in lokale valuta met 1% dalen naar 49,6 miljard Zweedse kroon (4,58 miljard euro) in de eerste drie maanden van het boekjaar, dat loopt van december tot en met februari. De zwakke start was vooral te wijten aan tegenvallende decemberverkopen, na een sterke Black Friday-periode eind november.