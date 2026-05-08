Stuurt Shein data naar China? Ierse waakhond onderzoekt

De Ierse privacytoezichthouder DPC onderzoekt Shein Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de webwinkel is. De toezichthouder denkt dat het bedrijf mogelijk persoonsgegevens van Europese gebruikers illegaal naar China heeft gestuurd.

GDPR-check

Omdat veel internationale techbedrijven hun Europese hoofdkantoor in Ierland hebben, controleert de DPC vaker of grote technologiebedrijven zich aan de Europese privacywet GDPR houden. Dit keer gaat het onderzoek gaat over het doorgeven van persoonsgegevens aan China. Ook bekijkt de toezichthouder of Shein duidelijk genoeg uitlegt hoe het bedrijf persoonsgegevens gebruikt.