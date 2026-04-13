140 winkelopeningen op de planning voor Women’secret, Springfield en Cortefiel

De Spaanse groep Tendam, eigenaar van modeketens Women’secret, Springfield en Cortefiel, gaat in 2026 ongeveer 140 nieuwe winkels openen. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2025.

Ook digitale kanalen ontwikkelen

Tendam, voorheen bekend als Grupo Cortefiel, plant dit jaar een significante versbelling van de expansie, blijkt uit het zopas gepubliceerde jaarverslag van de meerderheidsaandeelhouder, 2PointZero Group. De uitbreidingsplannen richten zich zowel op het versterken van bestaande markten als het betreden van nieuwe regio’s, waaronder bijvoorbeeld Roemenië. Momenteel exploiteert de groep meer dan 1.800 verkooppunten in meer dan 80 markten wereldwijd.

Naast fysieke expansie wil Tendam ook zijn digitale kanalen versneld ontwikkelen, zowel via eigen als externe platforms. Daarnaast worden kunstmatige intelligentie-oplossingen moeten processen zoals vraag- en prijsbeheer, inkoop, supply chain en logistiek en marketing optimaliseren.

Multiply Group, het investeringsvehikel van de koninklijke familie van Abu Dhabi, verwierf afgelopen zomer 67,91% van het aandelenkapitaal van Tendam en bracht de retailer onder in 2PointZero Group, een fonds dat zich richt op de consumenten-, energie- en technologiesectoren.