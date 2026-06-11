Bimba y Lola boekt recordwinst

De Spaanse modeketen Bimba y Lola heeft in 2025 een recordwinst geboekt van 8 miljoen euro, een groei met maar liefst 433% vergeleken met het voorgaande jaar.

Investeren in internationale expansie

Eerder dit jaar had Bimba y Lola, dat vorig jaar zijn twintigste verjaardag vierde, al een omzetstijging gemeld van 6,83% naar 250 miljoen euro, een groei die mede te danken is aan de uitbouw van de internationale activiteiten en van e-commerce. Nu blijkt dat ook de winstcijfers bijzonder sterk evolueerden.

De brutowinst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met 68,42% tot 32 miljoen euro, vergeleken met 19 miljoen euro in het vorige fiscale jaar. Dit resulteert in een EBITDA-marge van 13% op de omzet.

Van de totale omzet kwam 78% (ongeveer 195 miljoen euro) uit fysieke winkels in 34 markten. Het aantal winkels groeide met 11 tot 321 locaties wereldwijd. De online verkoop vertegenwoordigde 22% van de totale omzet, goed voor 55 miljoen euro, en kende een groei van 11,92%.

In Spanje alleen genereerde Bimba y Lola 58% van zijn omzet. CEO Jose Manuel Martínez stelt dat investeringen in internationale uitbreiding en modernisering van de winkels cruciaal zijn voor de toekomstige strategie van het merk.