Geschreven door Pauline Neerman
INNO brengt Delvaux Vintage Bar naar Brussel en Antwerpen

Mode10 februari, 2026

Vintage Delvaux-handtassen een tweede leven geven? Warenhuisketen INNO zorgt ervoor met bijzondere pop-ups in samenwerking met restauratieatelier Atelier Mémé: vanaf 27 februari vind je in de winkels in Antwerpen en Brussel een “Delvaux Vintage Bar”.

Van erfgoed naar draagbare luxe

In de winkels op de Antwerpse Meir en Brusselse Louizalaan presenteren INNO en Atelier Mémé straks een exclusieve collectie gerestaureerde vintage Delvaux-handtassen. De pop-up loopt tot 28 maart en biedt liefhebbers de kans om een stuk Belgisch erfgoed te bezitten – of door te geven.

