Staking bij Europees distributiecentrum Nike uit protest tegen sociaal plan

In het Europees logistiek centrum van Nike, in Laakdal en Ham in België, is sinds maandagavond een 24-urenstaking aan de gang. De vakbonden verwijten de directie dat ze onvoldoende middelen vrijmaken voor een sociaal plan, nu in totaal 736 banen op de tocht staan.

Budget gevraagd

Nike kondigde eerder 411 ontslagen aan en voegde daar onlangs nog eens 325 bedreigde jobs aan toe. Volgens de bonden zorgt die opeenstapeling voor grote onrust op de werkvloer. Volgens vakbond BBTK voorziet de werkgever “duidelijk niet voldoende budgetten” voor het sociaal plan, citeert Vrt Nws Marieke Van Gils.

De vakorganisaties willen vooral gedwongen ontslagen beperken. Ze vragen maatregelen om werknemers langer aan boord te houden of vrijwillige vertrekregelingen uit te werken. Op die manier hopen ze banenverlies voor andere werknemers te vermijden.

Aan de vestigingen in Laakdal en Ham verzamelden maandagavond stakers aan de toegangspoorten. Volgens de vakbonden krijgt de actie brede steun van het personeel. “De meeste mensen steunen onze actie”, klinkt het. Een beperkte groep werknemers bleef wel aan de slag. De nachtploeg hervat voorlopig dinsdagavond het werk, maar de bonden sluiten bijkomende acties de komende dagen niet uit.