Miss Etam keert terug naar de winkelstraat

Miss Etam bereidt een terugkeer naar de Nederlandse winkelstraten voor. Het modemerk, dat in 2021 al zijn fysieke winkels sloot, wil nog voor het einde van dit jaar opnieuw een aantal vestigingen openen.

Oude én nieuwe klanten

Miss Etam mikt op winkelopeningen in “van oudsher sterke en interessante winkelsteden”, bevestigt het bedrijf aan FashionUnited. Over exacte locaties en openingsdata houdt Miss Etam voorlopig de kaarten tegen de borst. Volgens het merk lopen de gesprekken en voorbereidingen nog.