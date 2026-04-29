Nike schrapt 325 bijkomende jobs in distributiecentrum Laakdal

Een nieuwe herstructureringsronde in de Europese logistieke hub van Nike in het Belgische Laakdal zet nog eens 325 extra jobs op de helling, bovenop de 411 jobs die het bedrijf eerder aankondigde.

Toenemende concurrentie

Op een bijzondere ondernemingsraad bij Nike in Laakdal woensdagmiddag heeft de directie het voornemen bekend gemaakt om 325 extra jobs te schrappen in zijn logistieke hub. Een eerdere herstructureringsronde die in maart werd aangekondigd, sprak al van 411 banen. Het totaal loopt dus op tot 736. Vanuit de Belgische site, waar bijna 5.000 mensen werken, organiseert Nike de logistiek van zijn producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De fabrikant snijdt wereldwijd in de kosten. Het bedrijf lijdt onder toenemende concurrentie van opkomende merken. Na tegenvallende cijfers kondigde Nike vorige week nog een nieuwe grote ontslagronde aan die zo’n 1.400 jobs zou kosten, vooral binnen de technologische afdelingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.