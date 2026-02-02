Paprika sluit nu ook winkels in Nederland

Paprika trekt zich terug uit Nederland. Het Belgische modemerk, gespecialiseerd in grotere maten, heeft er de deuren van alle 21 winkels gesloten. Ook uit Duitsland is de keten inmiddels weg.

“Veranderende landschap”

“Paprika past haar netwerk aan de marktomstandigheden”, zo staat te lezen op de deuren van de gesloten winkels. “In een markt die ontwricht wordt door ultrasnelle mode, bevestigt Paprika haar commitment aan kwaliteit, duurzaamheid en service. We zijn helaas verplicht om, in dit veranderende landschap, de Nederlandse winkels te sluiten”, gaat het verder. Alleen de webshop blijft nog actief.

Voor de medewerkers kwamen de sluitingen abrupt en onverwachts, aldus sommigen op sociale media. Het kledingmerk zou zich inmiddels ook uit Duitsland hebben teruggetrokken: de 12 Duitse boetieks zijn van de website verdwenen, merkt Retailtrends op.

Paprika onderging in 2024 een stil faillissement, waarna het Luxemburgse investeringsfonds Futura Capital Fund de groep overnam. Toen sloten al drie Nederlandse winkels en 23 van de 60 vestigingen in België.