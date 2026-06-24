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Geschreven door Pauline Neerman
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Superdry trekt naar Latijns-Amerika en Midden-Oosten

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Mode24 juni, 2026
PixelBiss / Shutterstock.com

Superdry wil behalve nieuwe winkels in Europa ook een bredere aanwezigheid in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Er komen bovendien extra merken bij, waaronder een herlancering van dochterlabel Bench.

Breder publiek, zelfde merkbasis

Er zit voor de komende maanden heel wat in de pijplijn voor Superdry. Het modemerk groeit naar eigen zeggen met 10,2% op vergelijkbare basis in de groothandel, dus wil CEO Julian Dunkerton de expansie via wholesale versnellen. Op langere termijn moet de omvang van het bedrijf binnen drie tot vijf jaar verdubbelen, vertelt de topman aan FashionUnited.

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