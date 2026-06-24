Valentino kleurt dieprood na omzetval van 15%

De Italiaanse luxegroep Valentino heeft 2025 afgesloten met een forse omzetdaling en een operationeel verlies. De crash legt extra druk op eigenaar Mayhoola en minderheidsaandeelhouder Kering, die nog steeds twijfelt om het modehuis volledig in handen te nemen.

Luxe vertraagt, Valentino betaalt de prijs

Valentino heeft in 2025 de malaise in de luxesector niet kunnen afschudden. Het Italiaanse modehuis zag de omzet met 15% dalen tot 1,12 miljard euro. Nog pijnlijker oogt de winstgevendheid: waar Valentino in 2024 nog een operationele winst van 31 miljoen euro boekte, dook het bedrijf vorig jaar 103 miljoen euro in het rood.